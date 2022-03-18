В Красноярском крае девочка-подросток разместила в интернете объявление о продаже двухлетней девочки - собственной племянницы.

Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию обратились бдительные пользователи интернета, которые заявили, что нашли объявление о продаже ребенка в Курагинском районе, при этом в объявлении были указаны имя и фамилия малышки.

Полицейские нашли ребенка и выяснили, что 2-летняя малышка проживает с 24-летней мамой, у которой есть еще двое детей - 2016 и 2021 годов рождения. С ними же живут бабушка и тетя 2009 года рождения.

Условия проживания детей неблагоприятные. Было установлено, что именно тетя, которую часто просили посидеть с племянницей, выставила ее на продажу. Она пояснила, что устала присматривать за капризничающим ребенком, да и деньги семье не помешали бы.