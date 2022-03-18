Политики Европы попросили продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, чтобы успеть номинировать украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Сроки просят продлить до 31 марта "в свете исторических и беспрецедентных событий".

В январе на Нобелевскую премию мира выдвинули бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Ранее такую премию получали редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Премия была дана за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".