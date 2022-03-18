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Фото: mirtesen.ru

Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира

18.03.2022, 08:17 274 prokazan.ru
Политики Европы попросили продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, чтобы успеть номинировать украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
 
Сроки просят продлить до 31 марта "в свете исторических и беспрецедентных событий".
 
В январе на Нобелевскую премию мира выдвинули бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Ранее такую премию получали редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
 
Премия была дана за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".
Политика Общество
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О работе общепита Татарстана ночью и срыве слушаний по Соборной мечети: Главное на 11 марта
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У девушки взломали страницу в соцсетях и начали шантажировать ее интимными фото
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Учителя технологии из коррекционной школы задержали за секс с ученицей: девочка пришла в полицию
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Внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП и госпитализирован
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Терпела 8 лет: студентка пришла в полицию и заявила, что долгие годы ее домогается собственный папа
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Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении военных из России
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Путин согласился с идеей привлекать на Украину добровольцев
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Спецслужбы изучат странный обломок неизвестного происхождения, который появился в Новом Осколе
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Украинка набросилась на девушку, говорившую с мамой по-русски
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Умер один из «Отпетых мошенников» Том-Хаос Младший
06:00, 11.03.2022
Только терпение: экстрасенс Рзаев и астрологи Глоба и Володина рассказали, когда закончится кризис
05:00, 11.03.2022
Две полоски???: врач-уролог рассказал, как тест на беременность может указать на рак у мужчины
01:00, 11.03.2022
По совместительству: доставщика роллов и пиццы поймали на параллельной закладке наркотиков
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Собаки притащили человеческий череп на оживленную городскую улицу
20:00, 10.03.2022
Дмитрий Медведев передал привет Макдоналдсу после приостановки его работы в России
19:00, 10.03.2022
Глава МИД РФ Лавров оценил вероятность начала ядерной войны
15:28, 10.03.2022
В Крыму разбился насмерть в угнанной машине наркодилер, которого искали в Татарстане
12:30, 10.03.2022
Минобороны РФ заявило, что в биолабораториях США на Украине проводили опыты с коронавирусом
11:24, 10.03.2022
Стоматолог сжег пациентке челюсть и навсегда обезобразил ее
11:08, 10.03.2022
Нервы на пределе: рабочие завода учинили массовую драку в столовой на обеденном перерыве
10:50, 10.03.2022
На чердаке исторического дома нашли 100-летние мумифицированные эмбрионы
10:26, 10.03.2022
Госдума рассмотрит вопрос об избавлении ряда семей от уплаты ЖКУ в полном объеме: кому повезет?
08:54, 10.03.2022
Актриса Елена Яковлева не может вывезти с Украины тело умершего отца, чтобы его похоронить
07:57, 10.03.2022
Министерство обороны РФ признало, что на Украине все-таки есть солдаты-срочники
07:00, 10.03.2022
Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
05:00, 10.03.2022
Врачи назвали три симптома рака, которые становятся заметны при питании
01:00, 10.03.2022
Ребенок всех удивил: у женщины, которая месяц провела в коме из-за ковида, родилась дочь
00:01, 10.03.2022
Женщина пришла в ярость из-за подаренных на 8 марта цветов и зарезала своего сожителя
20:00, 09.03.2022
Пьяный мужчина на 8 марта порезал сам себя ножом, который получил в подарок на 23 февраля
19:00, 09.03.2022
Стало известно об ухудшении состояния Владимира Жириновского
15:51, 09.03.2022
Задержанный за кражу мужчина завладел оружием и сбежал из отдела полиции
15:35, 09.03.2022
Эта лучшая новость за две недели: Как жители Казани отреагировали на новость о закрытии McDonald's
15:15, 09.03.2022
Сумку с живым грудничком подбросили к жилому дому
14:37, 09.03.2022
Пьяный водитель на высокой скорости снес шестерых пешеходов
11:03, 09.03.2022
Диетолог назвала напиток, который эффективно защищает от рака
10:51, 09.03.2022
Муж и жена сбили на внедорожнике мужчину насмерть, а потом прикинулись пешеходами и всех запутали
10:35, 09.03.2022
Нашли прохожие: студент зарезал своего товарища и бросил умирать на улице
08:26, 09.03.2022
Трое детей пропали, одного нашли мертвым
08:18, 09.03.2022
Учительница физики пожелала ученикам сгореть в закрытом классе
08:05, 09.03.2022
Назван размер новой путинской выплаты для всех детей от 8 до 16 лет с 1 апреля
05:00, 09.03.2022
Хватит изображать мамочек!: Священник призвал женщин перестать скакать перед своими мужьями
10:58, 08.03.2022
Песков заявил, что Москва готова закончить спецоперацию, как только Киев выполнит все условия
07:00, 08.03.2022
Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
05:00, 08.03.2022
Врачи назвали симптом в ногах, который может указывать на рак головного мозга
01:00, 08.03.2022
Преподаватель финансового вуза посоветовал хранить наличные дома в темном месте
00:01, 08.03.2022
Сельчане нашли в реке тело пропавшего родственника
20:00, 07.03.2022
В России предложили запретить возвращаться артистам и бизнесменам, которые покинули страну
13:37, 07.03.2022
Отец успел всех вынести, но не смог спасти: двое детей погибли на пожаре в частном доме
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Шла с цветами, полуголая: раздетая женщина попала под машину
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Помогали кондуктор и другие пассажиры: женщина родила ребенка в городском автобусе
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Мужчина зверски расправился со своей семьей
07:49, 07.03.2022
Тимур Батрутдинов поговорил с героем шоу Маска на татарском
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Операторы связи рассказали о новом виде спам-звонков из-за рубежа россиянам
14:01, 06.03.2022
Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
13:33, 06.03.2022
Разблокировать, пришло твое время: Торрент Rutracker снова заработал в России
10:26, 06.03.2022
Мощный хлопок: в результате вспышки в небе над городом Белгород был поврежден жилой дом
09:32, 06.03.2022
Международные платежные системы Visa и Mastercard официально объявили о приостановке работы в России
05:00, 06.03.2022
Врач рассказал, почему после ковида у некоторых появляется черная плесень
01:00, 06.03.2022
Путин назвал тяжелым свое решение о спецоперации на Украине
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Мужчину отправили под суд за призыв в соцсетях убивать геев
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
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Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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По больнице разгуливал врач с автоматом
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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15:49, 16.03.2021
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью