Редкий шанс: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые до конца марта смогут хорошо заработать

Советский и российский астролог и публицист Павел Глоба отметил три знака Зодиака, которым будет сопутствовать финансовая удача в последней декаде марта. Начиная с 20 марта, представители трех зодиакальных знаков смогут решить свои проблемы с деньгами, хорошо заработать при условии, что смогут заметить редкие шансы, которые им предложит Вселенная.

Овен

Овнам редкий шанс придет по месту работы. Стоит обратить внимание на новые проекты и предложения, с которыми подойдут к вам коллеги или руководство. Не спешите отмахнуться от идеи, даже если она кажется вам неперспективной. Глоба советует попробовать, и вы не пожалеете. Даже если новая затея не принесет больших денег, она непременно повысит вашу квалификацию, пополнит портфолио и поможет в перспективе выйти на новый уровень и должности, и дохода.

Весы

Весам будет легко найти новые источники дохода и подработку, если они возьмутся за эту задачу после 20 марта. Последняя декада месяца благоприятствует тем, кто ищет новую работу или подработку. Весам вернут долг, о котором вы, возможно, уже позабыли. Могут поступить интересные предложения о подработке от друзей или знакомых.

Козерог

Козерогам судьба даст сразу несколько редких счастливых шансов, и не только связанных с финансовой сферой. Прислушивайтесь и присматривайтесь к знакам, обращайте внимания на мелочи, мелочей для вас быть не должно.

Удачный шанс может дать о себе знать через объявление в газете, случайно подслушанный разговор в транспорте, через телефонный звонок или встречу с человеком, которого вы давно не видели.