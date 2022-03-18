Социальные ежемесячные выплаты на детей 8-16 лет включительно для семей с низкими доходами начнутся в России с 1 мая. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", — сказал он на совещании кабмина.

Таким образом, в мае родители получат выплату за апрель и май. Заявление можно подать через Госуслуги или МФЦ с апреля. Ранее такие пособия проанонсировал президент Путин, а в Минтруде пояснили, что выплаты составят от 50 до 100% прожиточного минимума в регионе.