Росздравнадзор нашел грубые нарушения в работе больницы имени Ваныкина в Туле. 30-летний мужчина умер на ступенях медицинского учреждения, больному человеку не открыли дверь, приняв его за пьяного.

Материалы проверки направлены в прокуратуру и Следком.

Мужчине ночью стало плохо, появилась острая боль в животе. Он обратился в больницу, в приемном отделении ему сделали укол и сказали, чтобы он своими ногами шел в соседний корпус, где расположено урологическое отделение.

Мужчина стучал в дверь отделения 15 минут.

Потом ему стало совсем плохо, он лег на ступенях, позвонил матери. Женщина примчалась еще через полчаса.

"Я прибежала в урологическое отделение, стала долбить в дверь ногами, стучала кулаками в стекло. Открыли дверь: "Что вы стучите? Тут какой-то пьяный стучит". Какой пьяный? У человека нет сил, он еле разговаривает", - рассказала мать мужчины.

Посмотрев на лежащего без сознания, медики ушли внутрь, позвали доктора, уложили мужчину на пол в коридоре и начали измерять давление. Оно было уже почти на нуле. Позвали реаниматолога, но реанимировать мужчину не удалось. Выяснилось, что около 20 часов у него шло внутреннее кровотечение.