С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства накануне.

Глава Кабмина России отметил, что свобода перемещения важна для развития торговли и экономики, гуманитарного сотрудничества между странами.

По его словам, сейчас это особенно важно, учитывая давление Запада.

"Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии", — заключил премьер.

С марта 2020 года действовало временное ограничение на въезд в Россию иностранцев, прибывающих из Белоруссии, а также самих белорусов, но уже летом того же года возобновились авиаперелеты, а в 2021-м — железнодорожное сообщение.