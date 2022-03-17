В Татарстан идет существенное потепление. По прогнозу республиканского Гидрометцентра, в выходные будет до 4 градусов тепла, а в начале следующей рабочей недели воздух прогреется до + 7 градусов.

В ночное время в выходные будет достаточно морозно - до 16 градусов мороза, а при прояснениях и вовсе до 19 градусов. Но дневные температуры уже позволяют робко предположить, что весна не за горами.

До 4 градусов тепла будет уже в воскресенье при ночном морозе до 10 градусов ниже нуля. 21 и 22 марта, в начале недели, возможен небольшой снег, но весна уверенно наступает: днем будет до 7 градусов тепла, ночью - до 6 градусов ниже нуля.