В республиканском Гидрометцентре назвали населенные пункты, в которых сохраняется максимальный риск затопления в паводок.

Синоптики отметили, что в Татарстане ожидается раннее и весьма обильное половодье, поскольку осадков зимой было много.

В Предкамье снежные запасы достигли 155 процентов от нормы. По прогнозам синоптиков, малые реки в РТ вскроются на 10 дней раньше обычного срока.

В зону особого риска в Татарстане попадают 15 сел и деревень. В Пестрецах - населенные пункты на Мёше, а в Арсе - на Казанке.

Также ожидается, что половодье будет сложным для жителей населенных пунктов у рек Кубня, Карла, Берсут, Анзирка, Актай, Малый Черемшан, Шешма, Кичуй, Мелля, Ик, Сюнь, Дымка и Степной Зай.