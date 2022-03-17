Следователи СКР начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Следственном комитете России.

Предварительно установлено, что во время треш-стрима блогера из села Погорелое-Городище умер человек, избитый табуреткой до смерти. Ранее на этого блогера уже жаловали и интернет-пользователи, и его соседи. Говорили, что он находит бомжей и заставляет их напиваться на камеру.

"С целью всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего... организовано проведение доследственной проверки", - сказали в Следкоме.