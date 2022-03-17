В Москве скончалась во время операции 8-летняя девочка, которой зашивали ухо. Как сообщает РЕН ТВ, все случилось в НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на улице Тимура Фрунзе.

Маленькая пациентка приехала с родителями из Альметьевска, чтобы на базе московского НИИ пройти нужное ей лечение.

В клинике сообщают, что проводили девочке операцию по восстановлению ушной раковины из реберного хряща. Сама операция прошла успешно, но по каким-то причинам состояние ребенка начало стремительно ухудшаться. Сердце ребенка остановилось, реанимационные действия не дали результата.

Теперь о причинах смерти маленькой татарстанки расскажут судебно-медицинские эксперты. Правоохранительные органы начали проверку.