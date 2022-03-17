В Кремле готовы рассмотреть идею трансформации Украины в демилитаризованное государство, имеющее собственную армию по примеру Австрии или Швеции. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что сам Киев готов на подобную трансформацию и предложил это, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный", — сказал Песков.

Швеция придерживается политики нейтралитета с 1815 года, после того как по итогам Наполеоновских войн потеряла треть своей территории. Австрия нейтральна с 1955 года.