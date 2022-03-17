Многодетная мать из Ленинградской области дала своим троим детям сильнодействующие транквилизаторы, чтобы те успокоились и дали ей нормально отдохнуть.

39-летняя женщина дала большие дозы лекарства детям от 3 до 9 лет. Мальчикам стало плохо, их доставили в больницу.

"В настоящее время дети с отравлением находятся в детском отделении ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в региональной прокуратуре.

Отметим, что всего у женщины четверо детей: 3-х, 6-ти, 9-ти и 14 лет. Семья неполная, состоящая на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Свой поступок мать объяснила тем, что хотела таким образом уложить детей спать, чтобы те дали ей отдохнуть.