Уголовное дело возбудили сегодня, 16 марта, в Ростовской области после того, как на территории гостиничного комплекса нашли мертвыми трех человек. Все случилось в гостиничном комплексе в Аксае, сообщает региональный Следком.

"Подозреваемый, находясь в помещении бассейна гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении.

Сам подозреваемый вышел за территорию комплекса, там и нашли его тело с огнестрельным ранением.

Обстоятельства преступления устанавливаются.