В Москве в больницу с сильными ожогами доставлен ребенок, в руках которого внезапно взорвалась обычная детская игрушка, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Из квартиры на Семеновской набережной 9-летний мальчик госпитализирован с ожогами кистей и живота. Его мать сообщила, что у ребенка в руках задымилась пластиковая пиротехническая игрушка, а затем взорвалась", - сообщает ТАСС.

Мать пострадавшего мальчика отметила, что раньше эту игрушку никогда не видела, не покупала ребенку ничего подобного. Но сам ребенок заявил, что играл с ней уже два года.

По факту происшествия проводится проверка.