В Москве в больницу с сильными ожогами доставлен ребенок, в руках которого внезапно взорвалась обычная детская игрушка, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"Из квартиры на Семеновской набережной 9-летний мальчик госпитализирован с ожогами кистей и живота. Его мать сообщила, что у ребенка в руках задымилась пластиковая пиротехническая игрушка, а затем взорвалась", - сообщает ТАСС.
Мать пострадавшего мальчика отметила, что раньше эту игрушку никогда не видела, не покупала ребенку ничего подобного. Но сам ребенок заявил, что играл с ней уже два года.
По факту происшествия проводится проверка.
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