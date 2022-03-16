Врачи больницы имени Розанова в Подмосковье спасли женщину, которая мучилась страшными приступами удушья, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Женщину доставили в больницу. Она пожаловалась, что ее тошнит и она не может полноценно дышать. Оказалось, что в горле у пациентки застрял лавровый лист. Она вспомнила, что ужинала дома и подавилась лаврушкой.

Но женщина даже не догадывалась, что назойливая лаврушка встала в буквально смысле слова поперек горла, при вдохе перекрывая гортань, а на выдохе принимая вертикальное положение, что и вызывало у пациентки приступы удушья.

Лист благополучно удалили и пожелали пациентке быть более внимательной за едой, чтобы подобное не повторилось.