В Москве на Чертановской улице люди устроили драку в очереди в один из еще не закрывшихся "Макдоналдсов", сообщает "МК".

Мужчина попытался на своем автомобиле пробраться без очереди к окну выдачи заказов для водителей. Это не понравилось пассажирке другой машины, и женщина распылила в лицо наглецу перцовый газовый баллончик. Прочихавшись, автолюбитель достал топор и разбил лобовое стекло той машине, из которой вышла обидчица.

Во время инцидента в обоих автомобилях находились дети участников конфликта - две девочки, годовалая и трехлетняя, и пятилетний мальчик. В последнего попали осколки стекла, когда он был на пассажирском сиденье, когда мужчина разбивал стекло топором.