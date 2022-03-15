В Ростовской области от огнестрельного ранения в голову скончался сотрудник службы судебных приставов, сообщает "Блокнот Таганрог".

Сообщается, что все случилось недалеко от входа в судебный участок. Очевидцы вызвали скорую, и мужчина еще был жив, но вскоре после госпитализации пристав скончался в больнице.

Известно, что погибший - 38-летний сотрудник ФССП, заместитель старшего судебного пристава. Около 9 утра перед началом смены мужчина получил табельное оружие. Далее он вышел из участка и там свел счеты с жизнью.

Причины и все обстоятельства трагедии пока неизвестны, проводится проверка. Официально происшествие правоохранительные органы пока не комментировали.