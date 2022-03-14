Тяжелые травмы получила девушка в Лугах Ленинградской области во время ссоры с приятелем. Молодой человек, проигрывая в споре, просто сбросил подругу с четвертого этажа.

В полицию, по данным 47news, обратилась случайная прохожая. Женщина стала свидетельницей того, как девушка упала с балкона. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Медики диагностировали у 27-летней пострадавшей множественные ушибы внутренних органов и переломы.

28-летнего приятеля девушки задержали в квартире. Возбуждено дело о покушении на убийство. Ранее молодой человек был несколько раз судим.