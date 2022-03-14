Подозреваемый в жестокой расправе над моделью из Москвы Греттой Ведлер признался полицейским, что убил красавицу из-за конфликта с ней на любовной и финансовой почве, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на собственный источник.

23-летний мужчина рассказал, что убил модель в номере гостиницы в столице, а потом вывез тело в Липецк и спрятал в чемодане в багажнике авто.

О пропаже девушки сообщали еще около года назад. Знакомый девушки рассказал, что ее романтические отношения с мужчиной свелись к преследованиям и скандалам.

Опасаясь за свою жизнь, Ведлер переехала в отель. По данным источника, подозреваемый после совершения преступления тщательно зачистил все следы, в том числе вынес постельное белье.

Следователи допросили знакомых и друзей модели, после чего вышли на ее экс-возлюбленного. Сообщается, что дом, рядом с которым нашли автомобиль с трупом, принадлежит родителям подозреваемого. Останки пролежали там около года.