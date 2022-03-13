В понедельник, 14 марта 2022 года, на Землю обрушится мощная магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Сила бури будет опасной для людей, имеющих хронические заболевания, особенно, если эти недуги связаны с сердцем и сосудами. Им советуют заранее запастись лекарствами и постараться провести день дома, не садиться за руль.

Многие люди в день мощной бури испытают тошноту, головокружение, головную боль, скачки давления, слабость, сонливость и апатию.

Чтобы минимизировать негативное воздействие грядущей магнитной бури, важно вести здоровый образ жизни. Необходимо своевременно ложиться спать, соблюдать режим труда и отдыха.