На фоне дефицита автомобилей у дилеров, а также перебоев с поставками запчастей Россия может столкнуться с резким всплеском автоугонов. Такой прогноз дали эксперты страховых компаний изданию Autonews.ru.

"Любой кризис негативно влияет на криминогенную обстановку. В текущей ситуации мы считаем, что может увеличиться как количество попыток мошенничества с автомобилями, так и число угонов. Все будет зависеть от доступности и стоимости запчастей в ближайшем будущем, так как пока еще существуют альтернативные варианты", — рассказал представитель компании "АльфаСтрахование".

По данным экспертов, активизируется черный рынок запчастей и комплектующих.