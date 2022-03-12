Два человека погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. Об этом сообщили сегодня, 12 марта, в региональном управлении МЧС России.

"Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибших в квартире, где произошло обрушение", - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что взрыв произошел по бытовым причинам. Обрушилось межэтажное перекрытие третьего и четвертого этажей.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин, власти создали пункт временного размещения в ближайшей школе.