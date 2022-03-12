Глава компании "Айсросс" Юрий Жорин накануне учинил стрельбу из окна своей квартиры в Домодедово. Мужчине крайне не понравилось, что коммунальщики покрасили скамейки во дворе его дома в цвета флага Украины - лавочки стали сине-желтыми.

Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, сначала бизнесмен пошел потолковать о политике с консьержкой дома, в результате чего нанес ей удар топором, ранив женщину. А потом он закрылся в квартире и начал стрелять из окна. Позднее выяснилось, что возмущенный предприниматель был пьян.

Несколькими выстрелами он попал по припаркованным машинам. Дом оцепили полицейские, на место происшествия прибыли следователи и сотрудники прокуратуры.

Задерживали патриота Жорина бойцы СОБР "Булат" Росгвардии. Он оказал яростное сопротивление и получил ранение в плечо.

На бизнесмена были зарегистрированы нарезные карабины МА-136, АR-15,гладкоствольные ружья ИЖ-27, ТОЗ-120121Е, ТОЗ-106 и газовый пистолет.