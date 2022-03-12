Дикая история случилась в Подмосковье. В Одинцово один собаковод набросился на другого и прокусил ему обе руки, а также оторвал ногтевую пластину. Пострадавший обратился в полицию с заявлением. Он пояснил, что укушенные травмы рук получил на собачей площадке, но покусали его не собаки, а другой собаковод.

Как выяснило издание "Одинцово-инфо", двое мужчин встретились на площадке, чтобы вместе погулять со своими питомцами. У одного был кобель хаски, у другого - корги.

Собаки не поделили игрушку. Большой хаски попробовал отобрать игрушку у маленького корги, и тут хозяин корги пнул обидчика в живот.

Возмутился владелец хаски, который тоже решил заступиться за своего питомца. Началась драка, и в ней отличился хозяин корги. Он поколотил владельца хаски, а потом прокусил ему обе руки, которые мужчина выставил вперед для защиты от агрессора.

Все побои были сняты, заявление написано, но наказание еще не последовало. Что интересно, собаки в ходе конфликта не пострадали.