В Саратове правоохранители возбудили уголовное дело о вымогательстве денег у 27-летней девушки. Ее жестоко шантажировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Саратова.

5 марта у девушки взломали страничку в соцсетях. А через некоторое время незнакомец прислал сообщение с требованием перевести деньги. В противном случае, заявил незнакомец, он распространит в интернете личные фото девушки и ее персональные данные. Как сообщает "Четвертая Власть", фото были интимного характера.

В первый раз девушка перевела 6 тысяч, но сообщение незнакомец прислал опять, и пришлось перевести ему еще 6 тысяч. После очередного требования денег девушка отбросила стеснение и пошла в полицию писать заявление.