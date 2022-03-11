Следком в Колпино проверит обстоятельства истории, которую рассказала 19-летняя студентка экономического факультета. Она пришла в полицию и поведала, что ее 52-летний отец долгое время домогался до нее.

По словам девушки, папа начал проявлять к дочери не отцовские чувства, когда девочке было всего 11 лет.

Тогда она боялась кому-либо рассказать о том, что с ней делает отец. Насилие длилось вплоть до текущего времени, на протяжении 8 лет девушка молчала. Сейчас ее терпение кончилось.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.