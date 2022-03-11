Часто в сериалах можно увидеть смешную сцену, когда мужчина просто так делает тест на беременность, а он оказывается... положительным. Смех смехом, но смешного тут мало, говорит главный врач клинической больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук, уролог-хирург Игорь Орлов.

В интервью изданию "Доктор Питер" он рассказал, как тест на беременность может показать мужчине, что у него может быть рак.

Как известно, тест на беременность дает вторую полоску у женщин при наступлении беременности, поскольку реагент вступает в реакцию с особым гормоном - ХГЧ.

"Если уровень ХГЧ превышает норму, значит здоровье мужчины находится под угрозой, более того, он находится в смертельной опасности", — пояснил специалист.

Нередко у мужчин ХГЧ повышается при онкологии: раке яичка, опухоли печени, легкого или кишечника. И если тест у мужчины показал две полоски, это повод срочно бежать к врачу, отметил Орлов.