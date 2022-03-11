В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали 27-летнего уроженца одной из бывших республик СССР, который работал доставщиком роллов и пиццы в известной компании. Но, как выяснилось, зарплата доставщика была не единственным доходом мужчины. Параллельно он делал закладки наркотиков. А при себе у него был телефон с координатами схронов с запрещенными веществами.

Полицейским показалось странным, что, увидев их, доставщик еды вдруг побежал и попытался скрыться к лесу. Его начали догонять и скоро поймали.

"Профессиональное чутье стражей правопорядка не подвело. В сети полицейских, как оказалось, угодил достаточно матерый наркодилер, осуществлявший сбор так называемых закладок вдоль дороги Шарташского парка. При себе у подозреваемого имелся телефон с координатами схронов", – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Проверив схроны, силовики нашли в них около полукилограмма наркотиков. Тут курьер понял, что отказываться уже нет смысла и согласился сотрудничать со следствием - сдал еще с десяток схронов.

В настоящее время мужчина арестован и содержится под стражей в СИЗО до середины апреля.