В Татарстане провели серию обысков у организаторов несанкционированных акций

Правоохранительные органы Татарстана провели серию обысков у организаторов уличных протестных акций, осуждающих действия российских войск на Украине, сообщает ИА «Татар-информ».

Как сообщается, обыски прошли у администратора Telegram-канала «Протестная Казань» Андрея Бояршинова, журналистки оппозиционного издания Sota Наили Муллаевой, активистов протестного движения Антона Калистратова, Кирилла Алехина и других.

Были найдены и изъяты материалы агитации и методички по организации незаконных уличных митингов, в которых подробно описан алгоритм действия, использовавшийся для дестабилизации обстановки в Грузии, на Украине и других государствах, где проходили «цветные революции», сообщил источник издания.

Раннее, Вахитовский и Кировский райсуды Казани рассмотрели административные дела задержанных за незаконные акции, которые проходили в центре города 24 и 27 февраля. Многие из которых отделались штрафами. Сейчас им грозит более суровое наказание, сообщает Татар-информ.