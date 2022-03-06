Грибковое заболевание "черная плесень" начали выявлять в России у переболевших коронавирусом. И часто столь нетипичное последствие возникает у людей с ослабленным иммунитетом, сообщил российский иммунолог Жемчугов.

"Это или от вирусного ВИЧ, или при иммунодефиците — сахарный диабет, белковое истощение, рак. В связи с этим данных осложнений не нужно пугаться, так как они крайне редкие", — заявил Жемчугов.

Доктор уточнил, что на характер осложнений после ковида влияет возраст, хронические недуги. Если человек страдал сердечными болезнями, то вероятно осложнение именно на сосуды и сердце, если были проблемы с нервной системой, то осложнения могут быть по этой части.