Специалист по питанию и диетологии, врач Сельва Отуракчиоглу рассказала в интервью Türkiye, что надо сделать, чтобы прожить на 10 лет больше. По мнению медика, такое вполне по силам каждому, если человек будет правильно питаться.

В первую очередь, по словам врача, нельзя отказываться от завтрака. Далее следует добавить в рацион овощи разных цветов, можно сделать это в утренний прием пищи. Утром медик советует есть сыр, оливки, мед, яйца, овощи, цельнозерновые продукты.

В раза стоит увеличить в рационе долю бобовых, считает диетолог. Они помогают вывести из организма токсины и поддержат иммунитет.

В остальные приемы пищи стоит добавить белое мясо, пить больше воды, уменьшить количество соли. На перекус стоит есть орехи и семечки.