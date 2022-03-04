В горбольнице № 3 города Волжского умер 52-летний осужденный, отбывавший наказание за мошенничество в колонии ИК-12. По данным ИА "Высота 102", мужчину доставили в медицинское учреждение из промзоны исправительного учреждения.

Он на момент госпитализации уже находится в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту смерти мужчины началась проверка, материалы направили в Следком.

Сообщается, что, по предварительным данным, тяжелые травмы пожилой осужденный получил в результате конфликта с 20-летним отбывающим наказание за преступление сексуального характера. Местные СМИ утверждают, что обвиняемый в смертельном избиении во всем уже сознался.