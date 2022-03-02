Смерть татарстанца на Украине и очередное наказание для Алтынбаевой: Главное на утро 2 марта

Смерть контрактника из Нижнекамска на Украине потрясла весь Татарстан. Это стало самым печальным известием за минувшие сутки. Помимо этого, Казань лишилась права проведения чемпионата мира по волейболу. Чего ожидать от начавшегося дня, поведает утренний дайджест.

ПОГОДА

В среду, 2 марта, в Татарстане будет облачная погода, с прояснениями. Осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет колебаться от -5 до 0 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За сутки в Татарстане зафиксировали 2 029 случаев коронавируса. 3 362 человека выздоровели за последние 24 часа. От осложнений коронавируса скончались шестеро больных ковидом татарстанцев.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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Такое решение принято Международной федерацией волейбола как ответ на события в Украине (Подробности).

Контрактник из Татарстана погиб на Украине, Минниханов выразил соболезнования

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Скандально известной Агине Алтынбаевой запретили пользоваться интернетом и гулять по ночам

Изначально следователь отдела полиции «Автозаводский» обратился в суд с ходатайством о назначении для Алтынбаевой домашнего ареста. Одним из поводов обращения являлась поездка многодетной матери в Москву, где она снялась в выпуске «Давай поженимся» (Подробности).

Муфтий Татарстана озаботился меню для заключенных мусульман

По его мнению, в колониях должно быть введено постное меню специально для такой категории осужденных (Подробности).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Сегодня свой день рождения празднует российский актер, продюсер, режиссер, телеведущий, Народный артист РФ Михаил Пореченков. Он родился 2 марта 1969 года в Ленинграде (сегодня – Санкт-Петербург), в семье судостроителя. Первые пять лет своей жизни Михаил провёл с бабушкой в Псковской области, после чего пошёл в школу в родном городе. Обучение, однако, пришлось прервать и продолжить за рубежом, где работал его отец. Местом учёбы была школа-интернат в Варшаве, которую Михаил окончил в 1986 году. За время обучения в школе он увлёкся спортом и посещал секцию по боксу. Бокс остаётся одним из его любимых занятий и в настоящее время.

Фото: newokruga.ru

Актерскому мастерству Пореченков обучался во ВГИКе. Он известен работой в таких фильмах как: «Ликвидация», «Поддубный», «9 рота», «Грозовые ворота», «Реальный папа», «Большая любовь», «Белая гвардия», «Доктор Тырса», «Куприн», «Троцкий», «Гадалка», «Полярный» и многих других.

Многочисленные роли офицеров, сыгранные Михаилом Евгеньевичем в кино, были отмечены Премией ФСБ. Народный и Заслуженный артист России, лауреат различных театральных и кинематографических премий – Пореченков является членом Общественного совета Главного следственного управления Следственного комитета России, а также возглавляет фестиваль российского кино «Горький fest» (с 2017 года).

Актёр женат вторым браком. Его супруга Ольга родила Михаилу троих детей: сыновей Михаила и Петра и дочь Марию. От первого барака у него есть сын Владимир и дочь Варвара.

Помимо ролей в кино и театре Михаил участвует в дубляже зарубежных фильмов, приглашается к участию в документальных фильмах, периодически снимается в рекламных роликах, принимает участие в съёмках телевизионных шоу в качестве гостя или ведущего («Кулинарный поединок», «Битва экстрасенсов», «Русское лото» и др.).

Главным увлечением Михаила Пореченкова являются мотоциклы. Он является членом московского клуба любителей мотоцикла Honda Gold Wing.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Михаил, Николай, Роман и Марьяна.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 2 МАРТА

Второго марта Луна перейдет в фазу Новолуния в знаке зодиака Рыбы, это – 30 лунный день. Все это сильно влияет на людей вне зависимости от знака зодиака, поэтому свой день лучше всего планировать в соответствии с действующей фазой Луны. Новолуние хорошо для любых дел, которые вы давно откладывали.

Что можно делать

В Новолуние все живые существа на Земле могут почувствовать особый энергетический импульс. Все, что вы долго откладывали, лучше всего начать именно в этот день. Сегодня все пройдет крайне успешно и закрепится у вас как привычка. В это время хорошо избавляться от пагубных привычек и начинать лечение, например диету или голодание.

Сегодня удача ждет тех, кто занимается умственным трудом. Особенно хорошо дается работа с информацией, расчеты и задачи, которые решаются с помощью техники. Сегодня стоит сделать все важные дела для того, чтобы освободить вторую половину недели.

Что нельзя делать

Новолуние также несет всем людям эмоциональную неустойчивость. Сегодня велика вероятность повышенной нервозности и тревожности, что делает человека резким и агрессивным. Если вы видите, что ваш близкий человек попал под влияние Новолуние, дайте ему самому во всем разобраться. Он поймет, что для него действительно важно, а потом вернется к вашим отношениям с новыми силами.

Сегодня вам будут плохо даваться дела, которые связаны с точными расчетами и все, что требует предельной концентрации. Воображение попытается увести ваши мысли подальше от важных дел, и вы не сможете сконцентрироваться на действительно важной работе.