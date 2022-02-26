Американский президент Джо Байден поручил выделить Украине помощь: 600 миллионов долларов, из них 350 миллионов - в сфере обороны.

"Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме, подписанном президентом США.

Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, сообщает РИА Новости

Теперь госсекретарь США должен подумать и решить, соответствует ли предоставление безвозмездной помощи Украине интересам США. Речь идет о передаче на безвозмездной основе 250 миллионов долларов. Еще 350 миллионов квалифицированы как предметы обороны и услуги Минобороны, например, обучение или тренировки украинских военных.