Президент Татарстана Рустам Минниханов поспорил с казанским депутатом-коммунистом по поводу QR-кодов. Все случилось на итоговой сессии Казанской городской думы. Представитель КПРФ Алексей Серов пожаловался, что ограничения в республике не сняли раньше. Минниханов же уверен, что ограничения были необходимы.

"На прошлой сессии Казанской городской Думы я от лица фракции КПРФ поднимал вопрос о необходимости отмены QR-кодов в общественных местах и транспорте. Отрадно, что сегодня, 21 февраля, наконец это знаменательное событие произошло. Как говорится, лучше поздно, чем никогда", — сказал Серов, его цитирует "Бизнес Онлайн".

"Понятно, вы очень правы. Но, представьте, если бы мы какие-то защитные меры не предприняли, ситуация была бы для этих же пенсионеров не очень хорошей. То есть и вводить плохо, и не ввести тоже нельзя", — парировал Минниханов.

Рустам Минниханов добавил, что сейчас QR-коды отменили, поскольку коллективный иммунитет почти достигнут, не хватает только часть населения ревакцинировать.

"И ты правильно говорил, и я правильно сделал. Но сейчас уже что? Покритикуешь один раз, и забыли", — завершил спор Минниханов.