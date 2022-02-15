Бывший вице-спикер Государственной думы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал в социальных сетях на личной страничке трогательный пост из двух слов:

"Только живи!".

Лебедев при этом не уточнил деталей самочувствия отца.

Ранее в Минздраве подтвердили, что Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. Да заражения Жириновский сделал 8 прививок, что, считают эксперты, сильно подорвало его иммунитет.

В ЛДПР говорят, что состояние политика стабильное, он работает из палаты. Ряд СМИ сообщают, что это не соответствует действительности, и Жириновский подключен к ИВЛ, а потому работать из больницы не может.