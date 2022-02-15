Бывший вице-спикер Государственной думы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал в социальных сетях на личной страничке трогательный пост из двух слов:
"Только живи!".
Лебедев при этом не уточнил деталей самочувствия отца.
Ранее в Минздраве подтвердили, что Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. Да заражения Жириновский сделал 8 прививок, что, считают эксперты, сильно подорвало его иммунитет.
В ЛДПР говорят, что состояние политика стабильное, он работает из палаты. Ряд СМИ сообщают, что это не соответствует действительности, и Жириновский подключен к ИВЛ, а потому работать из больницы не может.
Ранее сообщалось, что у лидера ЛДПР диагностированы воспалительные процессы в головном мозге.