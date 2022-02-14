Названы знаки зодиака с самым тяжелым характером

Астрологи уверены, что можно заранее определить, представители каких знаков зодиака самые неуживчивые. По их мнению, это следующие знаки.

Овен

Сочетая в себе грубость и вежливость, они делают окружающим больно своими словами в погоне за властью и авторитетом. Подкармливая свое эго, они часто вызывают возмущение у своих друзей.

Дева

Девы не жалеют других ради красного словца и не мучаются от угрызений совести по этому поводу. Они уверены, что окружающие это заслужили.

Скорпион

Тщеславные Скорпионы любят акцентировать внимание на своей власти, привлекательности, материальной обеспеченности и умениях. Им не страшно показаться неприятными людьми, и их боятся.

Стрелец

Самовлюбленные Стрельцы порой и сами не понимают, как легко причиняют другим боль.