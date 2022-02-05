Система здравоохранения в Татарстане работает на пределе из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 5 февраля, в Доме Правительства РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов.

"Система здравоохранения работает на пределе. Много заболевших и среди медицинских работников. Очень большая нагрузка", — отметил Минниханов.

Президент РТ подчеркнул, что вопрос укомплектованности больниц медперсоналом постоянно мониторится и контролируется властями. Сейчас в Татарстане развернуто более 4000 коек для коронавирусных больных, 2400 коек остаются пока свободными.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 1105 новых случаев коронавируса.