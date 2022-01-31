История с новорожденным, которого жительница Казани пыталась за 100 тысяч рублей продать в Москве, получила довольно странное продолжение - малыш исчез. Сейчас его разыскивают родственники матери, которые решили оформить опеку над мальчиком. Но никак не могут выяснить, где находится грудничок. До пропажи он был в Доме малютки в Москве, сейчас там его нет, и никто не говорит родным, куда перевели ребенка.

Жительница Казани, которая родила малыша и пыталась продать его, была задержана в столице России в ноябре прошлого года. Покупателей для ребенка она нашла через интернет. Сейчас она находится в московском СИЗО и ждет суда.