Жителей Татарстана предупредили о смертельной опасности схода снега с крыш зданий. В ГУ МЧС РФ по РТ заявили, что сейчас, когда начинается потепление, сход снега и падение сосулек могут происходить в любое время и в любом месте.

Масса снега имеет неоднородный состав, содержит рыхлые масса и куски крепкого льда.

Опасность представляют кровли и фасады зданий, при перемещении по улицам, при парковке автомобилей спасатели советуют держаться подальше от зданий.

Если вы слышите подозрительный шум сверху, не останавливайте, чтобы посмотреть что там, наверху. Но и убегать не стоит - прижмитесь к стене как можно плотнее, тогда козырек крыши защитит вас от схождения снега.