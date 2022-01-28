Первый в России роботизированный отель решили открыть в Татарстане. Гостиница, в которой все будут делать роботы, строится в Иннополисе, и будет открыта уже в этом году. Об этом в рамках годовой итоговой пресс-конференции заявил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Все управление отелем будет осуществлять искусственный интеллект, он сможет изучать предпочтения и жалобы постоятельцев, в том числе и по социальным сетям, узнавать постояльцев по голосу. Дрон вежливо проводит гостя в его номер, роботы подадут чай и примут заказы.

Kravt Invest планирует вложить в проект 500 миллионов рублей.

"Отель будет запущен, мы надеемся, в конце этого года. Может быть, даже ко Дню республики успеем это сделать", — отметил Шайхутдинов.

Также он отметил, что именно в Иннополисе планируется запуск беспилотного такси. Также сейчас ведутся переговоры с "Макдоналдсом", чтобы дополнить отель рестораном быстрого питания.