41-летнего таксиста в Новосибирске заподозрили в убийстве 27-летнего пассажира, сообщает "Лента" со ссылкой на региональный Следком.

Предварительно следователи установили, что парень с девушкой вызвали такси ночью 24 января. Во время поездки молодой человек поругался с таксистом. Водитель резко остановил машину, достал нож и несколько раз с силой ударил пассажира. От полученных ранений молодой человек скончался на месте. Все это видела девушка покойного, она сидела на заднем сидении автомобиля.

Таксиста задержали прибывшие на место сотрудники полиции. На него завели дело. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.