Высота снежного покрова еще будет расти: Метеоролог рассказал о капризах нынешней зимы в Татарстане

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, какой будет погода в Татарстане в ближайшее время.

«Можно сказать, что весь январь температура воздуха была в пределах и выше нормы. Последняя неделя не станет исключением. По данным Гидрометцентра России, в среду – минус 10 градусов, а в четверг и пятницу – минус 12 градусов. Ночные температуры ожидаются в среднем минус 13-14 градусов. К концу недели станет теплее. В субботу днем прогнозируется минус восемь, а в воскресенье – минус 6 градусов», – сообщил Переведенцев.

По словам метеоролога, первый месяц года выдался на редкость снежным на всей территории России. В Казани уже побита норма по снегопадам. При этом, эксперт отмечает, что январь выдался довольно теплым.

«По данным станции "Казанский университет", уже на 24 января выпало 60 миллиметров осадков, что на 10 миллиметров больше январской нормы. Только за последние три дня выпало 13 миллиметров снега. Сейчас высота снежного покрова составляет 48 сантиметров. Снег будет идти и на этой неделе, так что высота снежного покрова в Казани увеличится. К нам приходят циклоны с Северной Атлантики, поэтому снег есть, а больших морозов нет», – отметил ученый.

По мнению Переведенцева, в такую погоду совсем не обязательно сидеть дома, а даже наоборот, ученый советует чаще гулять на свежем воздухе и кататься на лыжах.