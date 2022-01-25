Healthline назвал яркий начальный признак рака. По мнению врачей, на четыре вида рака может указывать повышенная ночная потливость.

Потливость по ночам – это один из универсальных симптомов раннего развития онкологических заболеваний. Если в комнате не жарко, а человек обильно потеет во сне, это может быть тревожным звонком: не исключена начальная стадия развития лимфомы, лейкемии, а также рака костей и рака печени.

Стоит посетить врача и убедиться, что у вас, вероятно, другие, менее опасные причины для ночной потливости.