В Казани в отдел полиции "Япеева" обратился гражданин Польши, который поведал романтично-криминальную историю. На сайте знакомств его обманула женщина, которая обещала большую и чистую любовь, но развела поляка на крупную сумму денег.

Мужчина рассказал, что 1 февраля прошлого года он познакомился с девушкой с красивым русским именем Наташа. Наталья заявила, что может переехать к мужчине, который трудился тогда в Норвегии, готова создать с ним семью, но у нее нет денег для оформления документов и покупки билетов.

Жених отправил ей деньги, а потом еще пересылал деньги на указанные Наташей банковские счета.В конце марта Наталия сообщила мужчине, что таможня не выпустила ее из страны, и попросила еще денег, пообещав, что все вернет. Получив отказ, злоумышленница перестала выходить на связь. О случившемся мужчина сообщил в полицию через год. Сумма причиненного материального ущерба составила более 319 тыс. рублей.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.