Павел Майков: «В кино не важно, какой профессии персонаж – важно, какой он человек»

31 января в 20:00 на ТНТ выходит второй сезон сериала «Девушки с Макаровым», комедийного хита о деспотичном начальнике и четырёх выпускницах Школы полиции, которые пришли к нему на службу. Роль начальствующего тирана сыграл Павел Майков, и мы обсудили с ним сериал перед премьерой новых серий.

Как изменился ваш герой со времен первого сезона? Он стал по-другому относиться к своим подчинённым?

Конечно, он же проработал с ними немало дней, недель и месяцев, поэтому стал по-другому воспринимать. Да и вообще, в новом сезоне с Павлом произошли такие события, которые сделали его человечнее и даже как-то ранимее что ли в некоторых моментах. Но в остальном он остается таким же жестким, справедливым, находчивым и остроумным героем, каким и был год назад.

Вы говорили, что вам не нравится жанр ситкома, почему?

Мне не нравятся ситкомы с точки зрения зрителя. Я люблю смотреть другие жанры кинематографа, а с точки зрения актера мне совершенно все равно, в каком жанре играть: в драме, в ситкоме, в трагедии или триллере. Главное, чтобы история была интересная.

У Макарова есть интерес к музыке, к винилу. Кто придумал это его свойство? Сценаристы, или вы предложили?

Все, что касается образа Макарова, придумали сценаристы. Возможно, они как-то опирались на мой образ, образ Павла Майкова. Но все предложения исходили со стороны сценаристов и продюсеров. Я ничего не предлагал, а следовал их воле и профессионально выполняю свою работу.

Продюсеры рассказывали, что на площадке вы импровизируете. Например, во втором сезоне есть «привет» Максиму Лагашкину в виде шутки про дело, в котором Лагашкин себе ногу прострелил. Как рождаются такие шутки?

Да я часто импровизирую. Мне порой кажется, что я никогда не замолкаю, а постоянно что-то предлагаю и подкидываю. Но как рождаются шутки, сказать не могу. Это же естественный процесс, происходящий на ход, в пылу момента. Они просто рождаются… Сколько их останется в сезоне после монтажа, затрудняюсь ответить, но точно не все.

А если бы вас попросили предложить героя для сериала с любым бюджетом, кто бы это был? Музыкант? Космонавт? Может, реальный исторический персонаж, про которого еще не сняли кино или сериал?

Неважно, кто он по профессии, важно, что происходит с ним, как с человеком. Любое кино определяет история – он может быть хоть музыкантом, хоть полицейским, но зритель следит не за функцией, не за профессией, а за живым человеком с характером, недостатками и своей жизненной драмой. Поэтому я бы хотел, чтобы герой был ярким именно с драматической точки зрения.

Как думаете, каких сериалов сегодня не хватает российской индустрии? Каких сериалов не хватает вам? А может быть, их настолько много, что хочется сказать «горшочек, не вари»?

Хороших сериалов всегда не хватает. Сколько бы ни снимали, всегда хочется больше хороших сериалов. Сейчас у нас очень много продуктов, но мало питания. За что можно зацепиться, на что посмотреть и расценить, как произведения искусства – такого мало. Мне кажется, мало историй про людей, а не про полицейских и бандитов.

Вы выступаете вместе с группой Магрит, даёте концерты и сейчас записываете альбом. Как давно вы увлекаетесь музыкой? Что для вас стоит на первом месте в данный момент - профессия актера, или музыканта?

У меня нет первого или второго места, я не распределяю жизнь по местам. Занимаюсь музыкой и занимаюсь актерством. А музыкой я именно занимаюсь, не увлекаюсь. Надо понимать, что, как только ты погружаешься в какое-то ремесло, оно перестает быть хобби, которым ты занимаешься время от времени – ему нужно уделять как можно больше времени. Придумывать, искать что-то новое, вдохновляться тем, что происходит в жизни: на улице, в окружающих меня людях, в ситуациях.

Недавно вы сказали в интервью: «Посмотрел передачу «Музыкальный ринг» 1986 года с участием группы «Аквариум». Так там совсем другие люди сидели в зале. Они пытались понять музыку – то, что пел БГ. У них другие лица и глаза...» Как думаете, а почему у нынешних двадцатилетних и правда другие лица, и другое восприятие музыки?

Я вообще говорил про людей, не только про 20-летних. Даже 40-летние сейчас другие. Люди одного возраста, которые были в 1986 году и сейчас, сильно отличаются. А у 20-летних другие лица, потому что у них другая жизнь. Они видят, что происходит вокруг, видят и чувствуют ложь, потому и отношение у них к происходящему вокруг них другое.

После съемок в сериале «Контакт» вам удалось что-то новое понять про новое поколение?

Я ничего не могу сказать про новое поколение. Если кто-то из взрослых скажет вам что-то про новое поколение, что понял молодежь, он солжет. Те молодые актеры, с которыми я работал в сериале «Контакт», разделяют мои взгляды на профессию. Есть молодые, талантливые, глубокие, умные, а есть поверхностные и бездарные дураки. Причем так делятся вообще все люди, вне зависимости от поколения.

«Девушки с Макаровым», новый сезон – с 31 января в 20:00 на ТНТ