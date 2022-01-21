В Татарстане на повторной "пьяной" езде поймался 36-летний депутат совета Поспеловского сельского поселения Елабужского района. Теперь административным дело народному избраннику не отделаться - возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по РТ.

В феврале прошлого года депутат уже попадался нетрезвым за рулем, отказался от медосвидетельствования, за что мировой суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Несмотря на то, что права еще не вернули, депутат снова попался на нетрезвой езде и опять отказался от освидетельствования.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.