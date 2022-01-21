Следком по Белгородской области начал проводить проверку после того, как стало известно о странной череде смертей беременных женщин в одной и той же больнице.

Речь идет о Шебекинской ЦРБ, где за последние несколько месяцев умерли семь беременных женщин, были и случаи смертей новорожденных.

Следователи намерены встретиться с родными всех погибших, а также изъять медицинскую документацию из больницы и назначить необходимые экспертизы.

Больница, о которой идет речь, стала единственным в регионе ковидарием для беременных.