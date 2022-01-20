По Казани стремительно разлетелись объявления о том, что во дворах по решению администрации будут проходить "массовые захоронения бульдозером". Помимо этого по городу поползли упорные слухи о том, что предстоят массовые эвакуации: по сигналу семьи отдельно от детей должны будут проследовать в пункты размещения, дети идут отдельной колонной. Тех, кто не примет в таких учениях участия, привлекут к ответственности.

В ответ на эту информацию в мэрии Казани отметили, что практически впервые сталкиваются с таким массовым фейком.

"Надо ли говорить, что все это неправда? Мы лишь напомним, что живем с вами в удивительное время, когда любой может внести смуту. Важно перепроверять сведения и оставаться спокойными", — говорится в сообщении исполкома.

Также сотрудники мэрии попросили горожан прекратить расклеивать фейковые объявления, чтобы не усложнять жизнь управляющим компаниям, которым есть, чем заняться в зимнее время.