Несмотря на все усилия медиков, санитарных врачей и властей, в Татарстане сегодня наметилась тенденция к росту числа заражений коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер республики, руководитель регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Лейла Фазлеева.

"Ситуация в Республике Татарстан на сегодняшний день имеет некоторую тенденцию к росту количества заболевших. Медикаменты в стационарах РТ в необходимом объемах имеются, мы работаем с точки зрения соблюдения профилактических мероприятий", — отметила Фазлеева в рамках прямого эфира в Инстаграме оперштаба сегодня, 20 января.

Фазлеева отметила, что в такой ситуации особое внимание к своему здоровью должны проявить люди старше 60 лет. Опасна инфекция и для детей.

"Уже абсолютно точно все понимают, что вакцинация позволяет нам не только не заболеть, но и перенести заболевание в более легкой форме", — добавила Лейла Фазлеева.